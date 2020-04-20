Президент федерации футбола Италии: «Я не хочу быть гробовщиком футбола»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне. Ранее сообщалось, что при соблюдении условий начать подготовку к возобновлению игр можно уже 3 мая.

— На данный момент есть две явно противоположные группы: одни считают, что вся спортивная деятельность должна быть остановлена, другие, которых я поддерживаю, за продолжение, — приводит слова Гравины Goal. -Я не могу быть гробовщиком итальянского футбола. Несу ответственность за защиту футбольного и спортивного движения. Мы беспокоимся не о том, чтобы прервать сегодня, а о том, что это очень негативно скажется на будущем.

Если правительство примет решение? Это ответственность, которую я оставляю им. Лично бы приветствовал их выбор с облегчением. Прошу рассматривать это движение как социально-экономическое, наравне с любой другой сферой в нашей стране. Я говорил о июне. Надеюсь, что тогда у Италии получится испытать облегчение.