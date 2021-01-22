Президент «Дженоа» заявил, что не собирается продавать Шомуродова

Президент «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что нападающий Элдор Шомуродов не покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Я намерен сохранить Шомуродова в команде. Он — футболист «Дженоа», к тому же, совсем недавно присоединившийся к нам. Отмечу, что я не получал по нему предложений от «Ювентуса». Сейчас не время говорить о трансферах на выход, с учетом положения команды в чемпионате», — цитирует Football Italia Прециози.

Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» в октябре 2020 года. На счету 25-летнего узбека 2 гола и 2 результативных передачи в 13 матчах за итальянскую команду. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Ювентуса».