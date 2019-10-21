Президент «Дженоа» Энрико Прециози намерен уволить главного тренера команды Аурелио Андреаццоли. В качестве его сменщика он видит бывшего полузащитника «грифонов» Тиагу Мотту, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем официальном сайте.

Также в шотр-лист претендентов на пост главного тренера входят Массимо Каррера и Франческо Гвидолин.

Тиагу Мотта выступал за итальянский клуб в сезоне-2008/09. Свою карьеру он завершил в 2018 году в «ПСЖ», после чего работал с молодежной командой французского клуба.

После восьми туров «Дженоа» занимает предпоследнее место в трунирной таблице с 5-ю набранными очками.

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