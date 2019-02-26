Президент "Дженоа": "Думаю, Пентек забьет 35 голов. Иначе бы я его не продал за такие деньги"

Президент "Дженоа" Энрико Прециози поделился мнением о перспективах форварда "Милана" Кшиштофа Пентека.

– Меня не удивляет, что он забивает так много. Думаю, он доберется до 35 голов. Я жду этого от него. Иначе бы я не продал его за такие деньги. Я понимаю, что болельщики "Дженоа" недовольны сделкой, но нам пришлось на нее пойти. Я желаю ему всего успеха, которого он заслуживает, – сказал Прециози.

Поляк перешел из генуэзского клуба в "Милан" этой зимой за 35 миллионов евро. В текущем сезоне Пентек провел 27 матчей и забил 26 мячей, в первых шести матчах за красно-черных он забил семь голов.