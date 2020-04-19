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Президент «Брешии» заразился коронавирусом

02:13
Массимо Челлино. Фото Goal
Массимо Челлино. Фото Goal
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Президент «Брешии» Массимо Челлино сообщил, что заболел коронавирусом. Италия — один их эпицентров пандемии.

— Я сдал несколько анализов в больнице, — цитирует 63-летнего Челлино La Repubblica. — СМИ узнали, что у моей дочери был вирус, а у сына — нет. Сейчас болею я. У меня были симптомы, чувствовал очень сильную усталость и боль в костях.

В мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 — в Италии 175 925. По количеству смертей (23 227) страна занимает второе место, уступая только США.

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