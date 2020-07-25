Президент «Брешии»: «Я думал, что Балотелли поможет нам, но мои надежды были разбиты»

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что совершил ошибку, подписав в команду нападающего Марио Балотелли.

— Сила нашей команды — в единстве и энтузиазме, — цитирует Corriero di Brescia Челлино. — Эта химия была уничтожена, а я не смог ее защитить. Я погнался за звездами и этим навредил команде. Я был неправ насчет Балотелли, он — тоже. Мы оба виноваты. Я думал, что он может помочь, но мои надежды были разбиты.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года, на его счету 5 голов в 19 матчах. В июне 29-летний итальянец перестал появляться на тренировках и отказывался разрывать контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.