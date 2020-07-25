Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Президент «Брешии»: «Я думал, что Балотелли поможет нам, но мои надежды были разбиты»

09:32

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что совершил ошибку, подписав в команду нападающего Марио Балотелли.

— Сила нашей команды — в единстве и энтузиазме, — цитирует Corriero di Brescia Челлино. — Эта химия была уничтожена, а я не смог ее защитить. Я погнался за звездами и этим навредил команде. Я был неправ насчет Балотелли, он — тоже. Мы оба виноваты. Я думал, что он может помочь, но мои надежды были разбиты.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года, на его счету 5 голов в 19 матчах. В июне 29-летний итальянец перестал появляться на тренировках и отказывался разрывать контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир