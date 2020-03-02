Президент «Брешии» прокомментировал ситуацию с переносом матчей из-за коронавируса

Президент «Брешии» Массимо Челлино прокомментировал ситуацию с переносами и отменой серии матчей серии А, включая игру между «Ювентусом» и «Интером». По его словам, итальянский футбол дискредитирован из-за решений руководства чемпионата.

— На сегодняшний день единственное решение — двигаться дальше и играть за закрытыми дверями, — приводит Football Italia слова Челлино. — Каждый заботится о своих интересах, но если мы будем решать свои проблемы грязным способом, то настоящая проблема не решится. Либо это проблема национального уровня, либо мы дурачим сами себя.

То, что произошло, — это унизительно, и единственное решение, чтобы возместить нанесенный ущерб, — это сыграть шесть матчей, которые были приостановлены, на следующих выходных, перенести матчи чемпионата на день и продолжить в мае.

Проблема не только в матче «Интера» и «Юве» — самое грустное — это то, что в чемпионате Италии двадцать команд, а не две. Если руководство продолжит работать только на две команды, проблема станет очень серьезной. Мне сказали, что они не могут провести «Интер-Юве» за закрытыми дверями, потому что тогда бы они дали понять, что в Италии существует проблема.

Однако, если проблема есть, бесполезно это скрывать. Андреа Аньелли (президент«Ювентуса», прим. СЭ) был готов играть в воскресенье за закрытыми дверями. Проблема связана с искаженным видением Италии за границей. Матч «Интера» в Лиге Европы уже проводился за закрытыми дверями, и это было наиболее безболезненное решение. И «Интер», и «Ювентус» плохо играют за закрытыми дверями, но это меньшее из двух зол.