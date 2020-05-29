Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что не считает правильным решение возобновить чемпионат Италии-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса.

— Сумасшедшее решение, — приводит BBC слова Челлино. — Для игроков это будет слишком. Мы не тренировались два месяца, опасно возобновлять сезон и играть по три матча в неделю. Я волнуюсь, потому что футболисты могут получить травмы. К тому же, скоро лето. В Италии будет жара, причем намного сильнее, чем в Германии.

Ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил, что сериа А будет возобновлена 20 июня, а розыгрыш Кубка Италии — 13 июня.

«Брешия» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии-2019/20, на счету команды 16 очков в 26 матчах.