Президент «Брешии»: «Если Балотелли уйдет, мы все проиграем»

Президент «Брешии» Массимо Челино высказался о важности форварда Марио Балотелли для клуба.

— Марио грустит, потому что не может выразить себя через футбол, - сказал Челино в телешоу Le Iene . При виде Балотелли создается впечатление, что он воин, который может победить всех, но он не такой.

Ему нужно больше любви, чем кажется. В январе он может уйти бесплатно, но я хочу, чтобы Марио остался, потому что, если он уйдет, мы все проиграем.