Президент «Брешиа»: «У нас с Тонали уговор: он может уйти, если попросит»

Президент «Брешиа» Массимо Челлино прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Сандро Тонали, которым интересуются топ-клубы Европы.

— Я бы очень хотел сохранить Тонали, — цитирует Челлино Goal.com. — Тем не менее, у нас с Сандро уговор. Он знает, что может уйти из команды, если попросит меня об этом. Здесь не вопрос цены, важно, что сам Тонали выберет для себя. Выбор только за ним. Я бы хотел видеть его в «Роме» или «Наполи», но мы вряд ли увидим такой расклад. В любом случае, я хочу, чтобы Сандро остался в Италии. Он должен стать итальянским Андресом Иньестой. У меня хотели его купить в январе. Речь о топ-клубах, я спрашивал: «Вы собираетесь заявлять Тонали в Лигу чемпионов?». Мне отвечали, что хотят оставить его в «Брешиа» до конца сезона. Я отвечал: «Ладно, тогда пусть он остается у меня до конца сезона просто так, а летом уже приходите с предложением».

19-летний Тонали провел за «Брешиа» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Также, в текущем сезоне футболист дебютировал за сборную Италии (15 октября 2019 года против Лихтенштейна). Всего за основную сборную у Тонали 3 матча, в которых тот не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.