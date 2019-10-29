Президент «Брешиа» оценил Тонали в 300 миллионов евро

Президент «Брешиа» Массимо Челлино прокомментировал интерес топ-клубов к полузащитнику Сандро Тонали. 19-летний итальянец заинтересовал «Атлетико», «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

— Я думаю, ему лучше остаться в «Брешиа», — цитирует La Gazzetta dello Sport Челлино. — На днях его агент и родители говорили мне о цене в 50 миллионов евро. Я ответил, что оцениваю его в 300 миллионов. Это значит, что не хочу его продавать. Если Сандро согласится со мной, я готов принести большую финансовую жертву, чтобы продлить его контракт.