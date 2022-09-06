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6 сентября, 20:48

Президент «Болоньи» — об увольнении Михайловича: «Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Болоньи» Джой Сапуто рассказал о решении расстаться с Синишей Михайловичем, который покинул пост главного тренера.

«Это самое трудное решение из всех, что мне доводилось принимать во главе «Болоньи». Синиша всегда был с командой, несмотря на свою болезнь, и прилагал максимум усилий в своей работе. Клуб и весь город сплотились в этот непростой период.

К сожалению, сейчас настал момент, когда нам потребовались перемены в тренерском штабе. Очень трудное решение, которое нам пришлось принять на благо команды», — приводит слова Сапуто La Gazzetta dello Sport.

6 сентября клуб объявил об увольнении Синиши Михайловича, возглавлявшего команду с 2019 года.

На данный момент «Болонья» занимает 16-е место, не одержав ни одной победы за 5 туров серии А. На ее счету 3 ничьих и 2 поражения.

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Основные источники исследования

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Наполи
Ливерпуль

24%

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20%

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Синиша Михайлович
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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Аталанта – Кремонезе
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