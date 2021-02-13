Президент «Беневенто» сообщил об интересе «Барселоны» к Гайчу
Президент «Беневенто» Оресте Вигорито в интервью Sky Sports высказался о форварде Адольфо Гайче, который перешел в итальянскую команду на правах аренды из ЦСКА зимой.
«Он очень молод, но за ним уже наблюдают «Барселона», «Интер» и другие престижные клубы. Я вижу в нем очень зрелого парня. Жест, который он сделал, выбрав футболку с номером 7, говорит о многом. Надеемся, что он реализует хотя бы половину своего потенцила как футболист, это будет огромным для нас успехом», — сказал Вигорито.
30 января 21-летний аргентинец присоединился к «Беневенто». Гайч будет выступать за итальянский клуб до конца сезона-2020/21.
В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает Гайча в 9 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю