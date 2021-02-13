Президент «Беневенто» сообщил об интересе «Барселоны» к Гайчу

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито в интервью Sky Sports высказался о форварде Адольфо Гайче, который перешел в итальянскую команду на правах аренды из ЦСКА зимой.

«Он очень молод, но за ним уже наблюдают «Барселона», «Интер» и другие престижные клубы. Я вижу в нем очень зрелого парня. Жест, который он сделал, выбрав футболку с номером 7, говорит о многом. Надеемся, что он реализует хотя бы половину своего потенцила как футболист, это будет огромным для нас успехом», — сказал Вигорито.

30 января 21-летний аргентинец присоединился к «Беневенто». Гайч будет выступать за итальянский клуб до конца сезона-2020/21.

В текущем сезоне нападающий провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает Гайча в 9 миллионов евро.