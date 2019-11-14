Президент «Аталанты» Антонио Перкасси рассказал, что клуб не может позволить себе подписать нападающего Златана Ибрагимовича.

— Ибрагимович — отличный игрок, но мы не можем себе его позволить, — приводит слова Перкасси ANSA. — Мы просто бедные. У нас нет доходов как у больших клубов, хотя мы чудесным образом добиваемся результатов и остаемся провинциальной командой.

14 ноября Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси». 38-летний швед выступал за американский клуб с 2018 года. В прошедшем сезоне он забил 31 гол в 31 матче MLS.

«Аталанта» идет на пятом месте в чемпионате Италии, а также занимает последнее место в группе C Лиги чемпионов.