Премьер-министр Италии подтвердил частичное снятие карантина 4 мая

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил снятие карантина из-за пандемии коронавируса 4 мая, сообщил журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

По сведениям источника, снятие карантина коснется определенных сегментов общества. Также снятие будет зависить от уровня заболевания по регионам.

Ранее министр спорта Италии не подтвердил возобновление тренировок клубов серии А 4 мая.

По последним данным, в Италии зафиксировано 181 228 случаев заблевания коронавирусом, 24 114 человек умерло, 48 877 выздоровело.