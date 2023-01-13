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Сегодня, 16:57

Представители Шкриньяра на этой неделе проведут последнюю встречу с руководством «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Представители защитника Милана Шкриньяра на этой неделе проведут последнюю встречу с руководством «Интера» с целью согласовать новый контракт, сообщает Football Italia.

27-летний словак также имеет предложение о переходе в в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что в Париже готовы гарантировать Шкриньяру заработную плату в размере 12 миллионов евро. При этом «Интер» готов платить защитнику по новому контракту 6 миллионов евро в год, не считая бонусов.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с миланским кубом рассчитан до лета 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Наполи 17 14 2 1 39-13 44
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 17 0 7 10 11-29 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
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14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
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Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
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15.01 22:45
Рома – Фиорентина
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