Представитель Миранчука не знает, примет ли Алексей участие в игре против «Сассуоло»

Представитель агентства GG11 Мирко Левати рассказал о восстановлении их клиента, полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Алексей уже чувствует себя лучше, почти восстановился. Но пока неизвестно, сыграет ли он завтра», — цитирует Левати Sport24.

Ранее из-за полученного повреждения Миранчук не смог принять участие в мартовских товарищеских матчах сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Матч «Сассуоло» — «Торино» пройдет 3 апреля. Начало встречи — 21:45 мск.