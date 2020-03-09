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Правительство Италии отменило все футбольные матчи из-за коронавируса

9 марта 2020, 23:45
8 марта. Турин. «Ювентус» — «Интер» — 2:0. Воскресный матч прошел без зрителей. Фото Reuters
8 марта. Турин. «Ювентус» — «Интер» — 2:0. Воскресный матч прошел без зрителей. Фото Reuters
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что матчи во всех футбольных лигах страны будут отменены из-за распространения коронавируса, сообщает Football Italia.

8&nbsp;марта. Милан. Матч &laquo;Милан&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Дженоа&raquo; на &laquo;Сан-Сиро&raquo;.Италия — в нокдауне из-за коронавируса. Серию А забанят до 3 апреля

Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго попросил правительство страны запретить проведение всех спортивных мероприятий, профессиональных и любительских. Как сообщает НОК Италии, приостановка соревнований должна продлиться как минимум до 3 апреля. Этот запрос не касается международных соревнований, которые не находятся в зоне ответственности НОК Италии.

Ранее было принято решение, что все матчи чемпионата Италии по футболу будут проводиться без зрителей. Поэтому для отмены матчей необходимо новое решение правительства.

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