Правительство Италии отказалось выделить серии А 600 миллионов евро

Правительство Италии ответило отказом на просьбу выделить 600 миллионов евро серии А, сообщает Milano & Finanza.

По данным источника, с просьбой выделить средства обратился президент серии А Паоло Даль Пино. Он отметил, что футбольные клубы близки к экономическому и финансовому кризису. Власти страны ответили отказом на эту просьбу. В правительстве также отказались отсрочить выплату налога на зарплаты игроков.

Из-за пандемии коронавируса итальянские клубы испытывают финансовые проблемы. Матчи проходят без зрителей по соображениям безопасности.