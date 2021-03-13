Пранделли рассказал о шуточной перепалке с Рибери в игре с «Беневенто»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о победе над «Беневенто» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хет-трик в составе флорентийцев оформил Душан Влахович.

«Влахович заслужил награду за усердную работу на тренировках, результаты которой мы видим, — цитирует Sky Sport Italia Пранделли. — Третий гол просто невероятный. Сейчас ему будет сложнее, потому что ожидания будут завышены.

У нас есть фундамент, на котором можно строить будущее, но нам очень не хватает фанатов. Флоренция — это город, который мотивирует, но при этом требует серьезных усилий.

Также специалист рассказал о шуточной перепалке с Франком Рибери, которого он заменил на последних минутах.

«Рибери сказал мне, что готов был сыграть все 90 минут, на что я ответил, что я старый и обсчитался на четыре минуты. Он ответил, что тоже старый», — сказал Пранделли.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал игру из-за мышечной травмы.