Пранделли рассказал о шуточной перепалке с Рибери в игре с «Беневенто»
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о победе над «Беневенто» (4:1) в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хет-трик в составе флорентийцев оформил Душан Влахович.
«Влахович заслужил награду за усердную работу на тренировках, результаты которой мы видим, — цитирует Sky Sport Italia Пранделли. — Третий гол просто невероятный. Сейчас ему будет сложнее, потому что ожидания будут завышены.
У нас есть фундамент, на котором можно строить будущее, но нам очень не хватает фанатов. Флоренция — это город, который мотивирует, но при этом требует серьезных усилий.
Также специалист рассказал о шуточной перепалке с Франком Рибери, которого он заменил на последних минутах.
«Рибери сказал мне, что готов был сыграть все 90 минут, на что я ответил, что я старый и обсчитался на четыре минуты. Он ответил, что тоже старый», — сказал Пранделли.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал игру из-за мышечной травмы.
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