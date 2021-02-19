Пранделли прокомментировал победу «Фиорентины» над «Специей»
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями после матча со «Специей» (3:0) 19 февраля в 23-м туре серии А.
«Мы играли против команды, которая находится в хорошей форме, — цитирует специалиста Football Italia 19 февраля. — Мы опасались ее. Мы кое-что изменили во втором тайме и сыграли хорошо. Мы не играли плохо и в предыдущих матчах, но сами осложняли себе жизнь. Мы не должны теряться в обычных ситуациях.
Влахович? Невозможно забивать каждым ударом. Иногда он расстраивается из-за этого. Важно, что он играет на команду. Ему нужно найти внутреннюю гармонию. Он всю неделю работает с отличным настроем. Я не люблю перепады настроения на поле. С точки зрения характера и мотивации он обязательно прибавит».
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин весь матч провел в запасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю