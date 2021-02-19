Пранделли прокомментировал победу «Фиорентины» над «Специей»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился впечатлениями после матча со «Специей» (3:0) 19 февраля в 23-м туре серии А.

«Мы играли против команды, которая находится в хорошей форме, — цитирует специалиста Football Italia 19 февраля. — Мы опасались ее. Мы кое-что изменили во втором тайме и сыграли хорошо. Мы не играли плохо и в предыдущих матчах, но сами осложняли себе жизнь. Мы не должны теряться в обычных ситуациях.

Влахович? Невозможно забивать каждым ударом. Иногда он расстраивается из-за этого. Важно, что он играет на команду. Ему нужно найти внутреннюю гармонию. Он всю неделю работает с отличным настроем. Я не люблю перепады настроения на поле. С точки зрения характера и мотивации он обязательно прибавит».

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин весь матч провел в запасе.