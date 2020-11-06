Пранделли может сменить Якини в «Фиорентине»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини может покинуть свой пост, сообщает La Nazione.

По сведениям источника, 56-летний специалист может быть уволен независимо от результата ближайшего матча серии А. Временным тренером может стать наставник «Пармы» Чезаре Пранделли, который согласится подписать контракт до конца сезона.

«Фиорентина» после шести матчей занимает 11-е место в серии А, имея в активе 7 очков.