«Позитивная атмосфера». Фото Роналду с тренировки «Ювентуса»
21:15
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фотографии с тренировки команды.
«Позитивная атмосфера», — написал 34-летний Роналду.
7 декабря «Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио» в рамках 15-го тура серии А.
Ранее Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. Португалец занял третье место в голосовании за награду «Золотой мяч» 2019 года.
В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за туринцев, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
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