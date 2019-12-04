«Позитивная атмосфера». Фото Роналду с тренировки «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фотографии с тренировки команды.

«Позитивная атмосфера», — написал 34-летний Роналду.

7 декабря «Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио» в рамках 15-го тура серии А.

Ранее Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. Португалец занял третье место в голосовании за награду «Золотой мяч» 2019 года.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за туринцев, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.