Появилось расписание матчей 1/8 финала Кубка Италии
Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/26. Игры пройдут в декабре 2025 года и январе 2026 года.
2 декабря. «Ювентус» — «Удинезе»
3 декабря. «Аталанта» — «Дженоа»
3 декабря. «Интер» — «Венеция»
3 декабря. «Наполи» — «Кальяри»
4 декабря. «Болонья» — «Парма»
4 декабря. «Лацио» — «Милан»
13 января. «Рома» — «Торино»
27 января. «Фиорентина» — «Комо»
Действующим обладателем трофея является «Болонья», которая в финале в сезоне-2024/25 победила «Милан».
Положение команд
Футбол
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|16:00
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|18.10
|16:00
|
Пиза – Верона
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|18.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|19.10
|13:30
|
Комо – Ювентус
|- : -
|19.10
|16:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Парма
|- : -
|19.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|19.10
|21:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|20.10
|21:45
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
