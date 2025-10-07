Появилось расписание матчей 1/8 финала Кубка Италии

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/26. Игры пройдут в декабре 2025 года и январе 2026 года.

2 декабря. «Ювентус» — «Удинезе»

3 декабря. «Аталанта» — «Дженоа»

3 декабря. «Интер» — «Венеция»

3 декабря. «Наполи» — «Кальяри»

4 декабря. «Болонья» — «Парма»

4 декабря. «Лацио» — «Милан»

13 января. «Рома» — «Торино»

27 января. «Фиорентина» — «Комо»

Действующим обладателем трофея является «Болонья», которая в финале в сезоне-2024/25 победила «Милан».