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Повторный тест Пиоли на коронавирус дал положительный результат

17:31
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли вновь сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что тестирование подтвердило результат экспресс-теста, который также показал наличие вируса. 55-летний специалист находится на карантине с 14 ноября, когда стал известен результат первого теста. Таким образом, он не сможет руководить командой в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи». Игра состоится 22 ноября.

«Милан» после семи матчей занимает первое место в серии А, имея в активе 17 очков.

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