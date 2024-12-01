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Потерявший сознание игрок «Фиорентины» Бове пришел в себя

Алина Савинова
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Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове потерял сознание во время матча с «Интером».
Фото Reuters

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове пришел в себя в больнице после потери сознания в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Интера», сообщает Sky Sport.

22-летнему футболисту стало плохо на 17-й минуте игры, и он рухнул на газон. Врачи пытались реанимировать игрока на поле, а позже Бове увезли на машине скорой помощи. Матч по этой причине был остановлен и будет доигран в другой день.

Отмечается, что в настоящее время полузащитник находится в сознании и дышит самостоятельно.

По информации зарубежных СМИ, Бове перенес остановку сердца и эпилептический припадок. Ему предстоит пройти анализы для определения причин внезапной остановки сердца.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
Эдоардо Бове
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Хавбек «Фиорентины» Бове потерял сознание во время матча с «Интером»
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 14 10 2 2 21-9 32
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
9
 Удинезе 14 5 2 7 16-21 17
10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
11
 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
 Торино 14 4 3 7 16-20 15
13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
16
 Лечче 13 3 3 7 6-21 12
17
 Верона 14 4 0 10 17-33 12
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 Комо 14 2 5 7 14-26 11
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