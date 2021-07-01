Потери «Ювенутса» в период пандемии составили 320 миллионов евро
10:23
Несколько дней назад «Ювентус» провел заседание совета директоров, на котором было проанализировано влияние пандемии на три финансовых года. Анализ проводился по сезонам 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Таким образом, суммарные прямые и косвенные потери туринцев составили 320 миллионов евро. Уставной капитал «Ювентус» увеличил до 400 миллионов евро, 63,8% покроет компания Exor, а остальную часть — другие акционеры.
В прошлом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице серии А.
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