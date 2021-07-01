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Потери «Ювенутса» в период пандемии составили 320 миллионов евро

10:23
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Несколько дней назад «Ювентус» провел заседание совета директоров, на котором было проанализировано влияние пандемии на три финансовых года. Анализ проводился по сезонам 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Таким образом, суммарные прямые и косвенные потери туринцев составили 320 миллионов евро. Уставной капитал «Ювентус» увеличил до 400 миллионов евро, 63,8% покроет компания Exor, а остальную часть — другие акционеры.

В прошлом сезоне «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице серии А.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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