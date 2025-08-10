Футбол
Италия
Новости
10 августа, 15:31

Потенциального новичка «Спартака» критикуют в Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сауль Коко.
Фото Global Look Press

9 августа «Торино» провел в Испании товарищескую встречу с «Валенсией» и уступил со счетом 0:3.

Полный матч в составе гранатовых провел 26-летний защитник Сауль Коко, об интересе к которому со стороны «Спартака» регулярно сообщается этим летом.

Туринское издание Tuttosport, подробно осветившее игру, поставила Коко самую низкую оценку 5,0 с таким комментарием: «А ведь «Спартак» предлагал за него 16 миллионов... Выглядел смертельно уставшим, полностью провалился в эпизоде, который привел ко второму голу испанцев».

В материале подчеркивается, что «Коко в очередной раз допускал ошибку за ошибкой».

«Мы продолжаем не понимать, почему его не продали в «Спартак» (за 16 миллионов евро, то есть в два раза дороже, чем купили в 2024 году) и не приобрели (за 9 миллионов) защитника Идзеса, по которому уже была договоренность», — пишет Tuttosport.

Жерсон, Сауль Коко и&nbsp;Ясин Адли.«Трансфер Жерсона — событие, 15 миллионов евро за Коко — абсурд». Итальянский журналист о работе «Зенита» и «Спартака» на рынке

  • Dmitriy Nekrasov

    Минула нас чаша сия:pray:!

    10.08.2025

    • «Наполи» забил четыре безответных гола «Сорренто» в товарищеском матче

    «Лечче» арендовал Соттиля у «Фиорентины»
