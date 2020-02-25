Португальский кондитер создал шоколадного Криштиану Роналду
25 февраля 2020, 23:11
Португальский шоколатье Хорхе Кардозу сделал скульптуру нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в полный рост. На производство шоколадного футболиста ушло порядка двухсот часов.
Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo— AP Sports (@AP_Sports) February 25, 2020
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