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Популярный паблик назвал Миранчука «Матрешкой»

19:09
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Популярный паблик Opta, посвященный футбольной статистике, придумал шуточное прозвище полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Россиянина, благодаря его эффектной статистике, назвали «Матрешка».

Миранчук смог забить в составе «Аталанты» в трех дебютных играх трех разных турниров. Сперва он отличился через 8 минут после выхода на замену в игре Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0), затем забил через 20 минут после дебюта в серии A, в игре с «Интером» (1:1), а накануне поразил ворота через 43 минуты после выхода в стартовом составе в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».

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