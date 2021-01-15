Популярный паблик назвал Миранчука «Матрешкой»

Популярный паблик Opta, посвященный футбольной статистике, придумал шуточное прозвище полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Россиянина, благодаря его эффектной статистике, назвали «Матрешка».

1 — Aleksey #Miranchuk has scored at least a goal for Atalanta in all the competitions 20/21 he played:



— After 8 minutes since his UCL debut

— After 20 minutes since his Serie A debut

— After 43 minutes since his Coppa Italia debut



Matrioska. #AtalantaCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2021

Миранчук смог забить в составе «Аталанты» в трех дебютных играх трех разных турниров. Сперва он отличился через 8 минут после выхода на замену в игре Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (4:0), затем забил через 20 минут после дебюта в серии A, в игре с «Интером» (1:1), а накануне поразил ворота через 43 минуты после выхода в стартовом составе в игре 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».