Помощник Пиоли также заразился коронавирусом

Помощник главного тренера «Милана» Джакомо Мурелли заболел коронавирусом. Повторный тест дал положительный результат, сообщает сайт клуба.

Специалист находится на самоизоляции.

Ранее стало известно, что коронавирусом болен главный тренер «россонери» Стефано Пиоли. Он не сможет руководить командой в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

В настоящий момент «Милан» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 17 очков.