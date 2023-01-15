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Сегодня, 09:10

Полузащитника «Сампдории» Ринкона ограбили на 100 тысяч евро

Руслан Минаев
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Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, воры вынесли из дома игрока в Генуе вещи на сумму 100 тысяч евро. Среди прочего они украли дорогие часы и ювелирные изделия, а также деньги.

Отмечается, что футболиста не было дома во время ограбления.

В этом сезоне 35-летний венесуэлец провел за клуб 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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 5 : 1
14.01 17:00
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Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
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15.01 14:30
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 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
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