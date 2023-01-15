Полузащитника «Сампдории» Ринкона ограбили на 100 тысяч евро

Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, воры вынесли из дома игрока в Генуе вещи на сумму 100 тысяч евро. Среди прочего они украли дорогие часы и ювелирные изделия, а также деньги.

Отмечается, что футболиста не было дома во время ограбления.

В этом сезоне 35-летний венесуэлец провел за клуб 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.