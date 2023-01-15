Полузащитника «Сампдории» Ринкона ограбили на 100 тысяч евро
Полузащитника «Сампдории» Томаса Ринкона ограбили, сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, воры вынесли из дома игрока в Генуе вещи на сумму 100 тысяч евро. Среди прочего они украли дорогие часы и ювелирные изделия, а также деньги.
Отмечается, что футболиста не было дома во время ограбления.
В этом сезоне 35-летний венесуэлец провел за клуб 19 матчей и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|17
|9
|4
|4
|29-15
|31
|
6
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
8
|Удинезе
|17
|6
|7
|4
|25-19
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|17
|6
|5
|6
|18-19
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|17
|5
|4
|8
|21-28
|19
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|17
|4
|4
|9
|17-26
|16
|
17
|Специя
|17
|3
|6
|8
|16-28
|15
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|- : -
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|- : -
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|- : -
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
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