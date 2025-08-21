Полузащитник Зортеа перешел из «Кальяри» в «Болонью»

«Болонья» объявила о подписании полузащитника «Кальяри» Надира Зортеа. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Как сообщает Football Italia, сумма сделки составила около 7,5 миллиона евро. Также 26-летним итальянцем интересовались «Валенсия», «Наполи» и «Фиорентина».

В сезоне-2024/25 Зортеа в 37 матчах забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Кальяри» действовал до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в пять миллионов евро.