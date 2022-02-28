Полузащитник «Ювентуса» Закария пропустит около трех недель из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария пропустит около 20 дней из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, сегодня, 28 февраля, футболист прошел медицинское обследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение приводящей мышцы бедра.

25-летний швейцарец был заменен на 37-й минуте матча 27-го тура чемпионата Италии против «Эмполи» (3:2).