Полузащитник «Ювентуса» Погба снова получил травму

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, который не был включен в заявку команды на матч 26-го тура серии А с «Сампдорией» (4:2), вновь получил травму.

Футболист почувствовал мышечный дискомфорт на утренней тренировке до игры.

В сезоне-2022/23 Погба отыграл за «Ювентус» 35 минут, появившись на поле в двух матчах. Француз пропустил большую часть матчей команды из-за травм.