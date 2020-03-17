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Полузащитник «Ювентуса» Матюиди заболел коронавирусом

21:30
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Еще у одного игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус. Положительный результат дал анализ полузащитника туринцев Блеза Матюиди, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее вирус был выявлен у защитника «Юве» Даниеле Ругани. 121 сотрудник «Ювентуса», включая игроков и тренеров, находятся на карантине.

Позже появлялась информация, что заболел и нападающий Пауло Дибала, однако эти слухи были опровергнуты.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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