Локателли: «Мы должны думать о том, как выигрывать матчи, а потом уже смотреть, где «Ювентус» окажется в марте»
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии.
«Как я уже много раз говорил, мы должны думать о том, как выигрывать матчи, а потом уже смотреть, где мы окажемся в марте. Самое важное было запустить победную серию и обрести уверенность. Когда выигрываешь матчи, самооценка растет, и ты можешь делать то, что раньше не мог. Мы должны продолжать идти по этому пути, не зацикливаясь.
Мы оставались в игре, не рисковали лишний раз и проявили правильный настрой. Мы выигрывали единоборства и провели отличный матч с точки зрения духа.
После матча с «Наполи» мы проанализировали ошибки, которые допустили против сильного соперника, в том числе несколько индивидуальных промахов», — сказал 27-летний итальянец на пресс-конференции.
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А — у команды 29 очков после 16 игр.
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1
|Интер
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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4
|Комо
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5
|Милан
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6
|Ювентус
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
|0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
|0-0
|0
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12
|Торино
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|0-0
|0
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13
|Парма
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -