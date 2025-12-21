Локателли: «Мы должны думать о том, как выигрывать матчи, а потом уже смотреть, где «Ювентус» окажется в марте»

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли прокомментировал победу над «Ромой» (2:1) в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Как я уже много раз говорил, мы должны думать о том, как выигрывать матчи, а потом уже смотреть, где мы окажемся в марте. Самое важное было запустить победную серию и обрести уверенность. Когда выигрываешь матчи, самооценка растет, и ты можешь делать то, что раньше не мог. Мы должны продолжать идти по этому пути, не зацикливаясь.

Мы оставались в игре, не рисковали лишний раз и проявили правильный настрой. Мы выигрывали единоборства и провели отличный матч с точки зрения духа.

После матча с «Наполи» мы проанализировали ошибки, которые допустили против сильного соперника, в том числе несколько индивидуальных промахов», — сказал 27-летний итальянец на пресс-конференции.

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А — у команды 29 очков после 16 игр.