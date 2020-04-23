Полузащитник «Вероны» вылечился от коронавируса

Полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи выздоровел после заболевания коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний итальянц сдал положительный результат на коронавирус в середине марта, когда уже находился на самоизоляции в качестве меры предосторожности матча против «Сампдории» 8 марта.

Хавбек полностью выздоровел и больше не будет подвергаться самоизоляции.

В текущем сезоне Дзакканьи провел 23 матча в серии А, в которых забил гол и сделал 7 результативных передач.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут — Испания (213 024), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (151 022).