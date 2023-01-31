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Черышев: «Были предложения из России. Несколько из них — достаточно настойчивые»

Алина Савинова
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, были ли у него предложения от российских клубов прошлым летом.

— В Россию приглашали?

— Звали. Были предложения, да. Несколько из них — достаточно настойчивые. Но с теми клубами, куда я хотел перейти, в итоге не сложилось, — приводит Sport24 слова Черышева.

— Недавно в прессе прошла информация о том, что тобой по-прежнему интересуются российские клубы, и что ты можешь покинуть «Венецию». Это так?

Нет, я не в курсе. С тренером также не обсуждали этот момент. Меня все устраивает в команде, я хочу приносить ей пользу. О других вариантах продолжения карьеры даже не задумывался.

По окончании прошлого сезона Черышев стал свободным агентом в связи с окончанием контракта с «Валенсией». В августе 2022 года 32-летний футболист подписал контракт с «Венецией».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-31-cheryshev-o-variantakh-v-rossii-byli-predlozheniya-neskolko-iz-nikh-dostatochno-nastoychivyye
Денис Черышев
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1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 1 : 1
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Наполи

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Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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Эмполи

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