Черышев: «Были предложения из России. Несколько из них — достаточно настойчивые»

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, были ли у него предложения от российских клубов прошлым летом.

— В Россию приглашали?

— Звали. Были предложения, да. Несколько из них — достаточно настойчивые. Но с теми клубами, куда я хотел перейти, в итоге не сложилось, — приводит Sport24 слова Черышева.

— Недавно в прессе прошла информация о том, что тобой по-прежнему интересуются российские клубы, и что ты можешь покинуть «Венецию». Это так?

Нет, я не в курсе. С тренером также не обсуждали этот момент. Меня все устраивает в команде, я хочу приносить ей пользу. О других вариантах продолжения карьеры даже не задумывался.

По окончании прошлого сезона Черышев стал свободным агентом в связи с окончанием контракта с «Валенсией». В августе 2022 года 32-летний футболист подписал контракт с «Венецией».