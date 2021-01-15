Полузащитник «Торино» Мейте подтвердил свой переход в «Милан»

Полузащитник «Торино» Суалихо Мейте подтвердил информацию о своем переходе в «Милан».

«Я счастлив, что перехожу в «Милан», уже пообщался с будущим одноклубником Франком Кессье. Я готов к этому шагу. «Милан» — лидер чемпионата Италии и должен оставаться на вершине. Посмотрим, как пройдут мои первые 4 месяца в команде», — приводит Sky Italia слова Мейте.

В сезоне-2020/21 Мейте проовел 16 матчей за «Торино», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 5 миллионов евро.