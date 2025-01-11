Полузащитник «Торино» Илич получил небольшое повреждение перед матчем с «Ювентусом»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич остался вне заявки на матч 20-го тура серии а против «Ювентуса».

«У него маленькое повреждение», — сказал Джулини «СЭ».

Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.