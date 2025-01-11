Полузащитник «Торино» Илич получил небольшое повреждение перед матчем с «Ювентусом»
Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини сообщил «СЭ», что полузащитник «Торино» Иван Илич остался вне заявки на матч 20-го тура серии а против «Ювентуса».
«У него маленькое повреждение», — сказал Джулини «СЭ».
Полузащитник выступает за «Торино» с 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.
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|
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|Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
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|18
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|11
|0
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|
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|7
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|
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|
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|
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|19
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|6
|8
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|21
|
12
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
13
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
16
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
17
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
18
|Кальяри
|19
|4
|5
|10
|18-32
|17
|
19
|Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|
20
|Монца
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|1
|7
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|17-27
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38 тур
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|- : -
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|- : -
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
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|1
|3
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