Полузащитник «Торино» Илич, которым интересуется «Зенит», отправился во Францию

Как стало известно «СЭ», 23-летний полузащитник «Торино» Иван Илич, которым интересуется «Зенит», отправился в составе итальянской команды во Францию, где гранатовые проведут два товарищеских матча. В среду, 31 июля, туринцы встретятся с «Лионом», а в субботу, 3 августа, — с «Метцем».

Напомним, что сербский хавбек, принимавший участие в Евро-2024, после отпуска присоединился к одноклубникам в ходе первого летнего сбора, завершившегося в конце прошлой недели.