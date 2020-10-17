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Полузащитник «Специи» заразился коронавирусом

18:28
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Полузащитник «Специи» Джулио Маджоре заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

Хавбек сдал положительный тест после в расположении молодежной сборной Италии, в которой произошла вспышка коронавируса. Болезнь протекает бессиптомнто, Маджоре уже находится на карантине.

Ближайший матч «Специя» сыграет 18 октября против «Фиорентины».

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