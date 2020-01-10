Полузащитник сборной Исландии Бьярнасон может стать игроком «Дженоа»

Полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон может стать игроком «Дженоа». Агент 31-летнего исландца уже прилетел в Италию для утверждения деталей сделки, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бьярнасон выступает за «Аль-Араби», но намерен вернуться в Европу. «Дженоа» готов заключить контракт с хавбеком на полтора года.

В нынешнем сезоне Бьярнасон провел за клуб из Катара пять матчей и забил 1 гол.