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Полузащитник «Сассуоло» привлек внимание «Манчестер Сити»

09:58
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли привлек интерес со стороны «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за 23-летнего итальянца 30 миллионов фунтов. Сообщается, что на футболиста также претендуют «Ювентус» и «Милан».

В сезоне-2020/21 Локателли провел 16 матчей за «Сассуоло», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 31,5 миллиона фунтов.

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