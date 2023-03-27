Полузащитник «Сассуоло» Лопес: «На своей позиции я считаю себя одним из лучших в серии А»

Полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес заявил, что он один из лучших игроков на своей позиции в серии А.

«На своей позиции, не считая Брозовича, Беннасера и Лоботки, я считаю себя одним из лучших в лиге, — цитируе Le Club des 5 Лопеса. — В сборной я хотел бы последовать прекрасному примеру Верету. Он добрался до «Нанта», затем «Фиорентины», затем «Ромы», а теперь он важный игрок «Марселя» и сборной Франции».

Лопес перешел в «Сассуоло» в 2021 году. Срок контракта 25-летнего француза с клубом рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Лопес провел за команду 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.