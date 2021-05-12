Полузащитник «Сассуоло» Локателли заявил, что хотел бы выступать за «ПСЖ»
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли заявил, что хотел бы выступать за «ПСЖ».
«Я открыт для того, чтобы попробовать свои силы за пределами Италии. «ПСЖ»? Мне нравится этот вариант. «ПСЖ» — топ-клуб, который находится в великом городе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Локателли.
Manuel Locatelli to L'?quipe: «I'm open to an experience abroad of Italy. PSG? I'd like this kind of opportunity, PSG is a world top club in a great city». Manchester City have been scouting him for a long time, Juventus have Locatelli on their list. Open race. ?? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2021
В сезоне-2020/21 Локателли провел 31 матч за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Ювентус», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 35 миллионов евро.
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