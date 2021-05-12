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Полузащитник «Сассуоло» Локателли заявил, что хотел бы выступать за «ПСЖ»

08:58
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли заявил, что хотел бы выступать за «ПСЖ».

«Я открыт для того, чтобы попробовать свои силы за пределами Италии. «ПСЖ»? Мне нравится этот вариант. «ПСЖ» — топ-клуб, который находится в великом городе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Локателли.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 31 матч за «Сассуоло», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Сообщается, что футболистом интересуются «Манчестер Сити» и «Ювентус», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 35 миллионов евро.

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