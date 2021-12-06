Полузащитник «Сассуоло» Бога согласовал условия контракта с «Аталантой»

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога согласился на переход в «Аталанту». Он уже согласовал условия контракта до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу в команду хавбека «Сассуоло». Однако клуб хочет получить за Бога 20 миллионов евро и не рассматривает других вариантов.

В сезоне-2021/22 футболист провел за «Сассуоло» 8 матчей и сделал 3 результативные передачи.