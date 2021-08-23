Полузащитник «Ромы» Верету рассказал об отношениях с Моуринью

Полузащитник «Ромы» Жорди Верету поделился мнением о работе с главным тренером Жозе Моуринью после матча 1-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (3:1).

«Было важно выиграть первую игру, результат хороший, но нам еще предстоит много работы. Тренер хочет, чтобы мы побеждали в каждой игре.

Сегодня мы встретились с отличной командой, «Фиорентина» играет очень хорошо, но мы всегда сохраняли компактность, и благодаря болельщикам мы забили и выиграли.

Во время перерыва Моуринью сказал нам, что нужно прибавить, потому что в первом тайме у нас были проблемы. Полагаю, не все идет хорошо, но мы только в начале пути, и нам нужно работать вместе для побед.

У нас очень хорошие отношения с Моуринью. Мы усердно трудимся, когда это надо, мы шутим вместе в подходящий момент. Он близок с командой", — приводит слова Верету Football Italia со ссылкой на DAZN.

В матче с «Фиорентиной» Верету оформил дубль. Для Моуринью это была первая встреча в чемпионате страны на посту главного тренера «Ромы».