Полузащитник «Ромы» Коне: «Если такой клуб, как «Интер», проявляет интерес ко мне, это позитивно для меня»

Полузащитник «Ромы» Ману Коне прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Интера».

«Близок к переходу в «Интер» летом? Если такой клуб, как «Интер», проявляет интерес ко мне, это позитивно для меня. Я поговорил об этом с Гасперини (главным тренером «Ромы». — Прим.) и сказал ему, что не знаю, что произойдет. Однако я добавил: «Пока я ношу эту футболку, я выкладываюсь на 100 процентов», — цитирует 24-летнего француза Corriere della Sera.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах Коне не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.